Azerbaycan'da terör operasyonu: 4 terörist öldürüldü
Azerbaycan'da Devlet Güvenlik Servisinin düzenlediği operasyonda 4 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ ele geçirildi.
- AA
Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışı bağlantılı oldukları tesbit edilen ve ülkede terör saldırıları planlayan bir gruba operasyon yapıldı.
Dün yapılan operasyonda teröristlerin güvenlik güçlerine makineli tüfek ve tabanca ile ateş açtığı, karşı ateşle 4 teröristin öldürüldüğü, "Abdulhalit" kod adlı bir teröristin ise sağ ele geçirildiği belirtildi. Azeri makamları operasyonun yerini açıklamadı.
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