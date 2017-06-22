BAE’nin, Yemen’de işkence hapishaneleri kurarak ABD’lilerle esirleri sorguladığı ortaya çıktı

Associated Press'in uzun soruşturma sonrası ortaya çıkardığı Güney Yemen'deki hapishanede El Kaide militanlarına her türlü işkencenin uygulandığı ve hatta "mangal"ların kurulduğu ifade edildi.

Üst düzey Amerikalı yetkililerin de tutukluların soruşturmasına katıldığı ifade edilirken, ABD yönetiminden herhangi bir yorum yapılmadı.

AP'nin haberine göre Güney Yemen'de en az 18 tane gizli hapishane bulunmakta. Söz konusu hapishanelerin ise yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılıyor.

Soruşturmayı hapishanelerde tutuklanıp serbest bırakılan insanlara, Yemen'de faaliyet gösteren insan hakları aktivistlerine ve Yemenli askeri yetkililere dayandıran AP yetkilileri gizli hapishanelerde insan haklarının ihlal edildiğini ve bu hapishanelerin Yemen'in "Guantonamo"su olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de bulunan askeri üsleri ve terk edilmiş bazı binalar El Kaide militanlarının sorgulanması için hapishaneye çevrilmiş durumda. Yemen İçişleri Bakanı ise geçtiğimiz günlerde bazı tutukluların soruşturma için Birleşik Arap Emirlikleri üslerine nakl edildiğini açıklamıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey Amerikalı yetkili ise ABD askerlerinin söz konusu hapishanelerde sorgulara katıldığını ve El Kaide militanlarını BAE askerleriyle çapraz sorguya aldıklarını ifade etti.

AP'nin haberinden sonra açıklama yapmak zorunda hisseden BAE yönetimi haber içerisindeki tüm iddiaları reddederek yalanladı.

Ancak söz konusu hapishanelerde tutuklanıp serbest bırakılanların avukatlarının AP'ye verdiği demece göre yaklaşık 2 bin kadar insan tutuklandıktan sonra ortadan kayboldu bunların dışında kalan tutuklular ise hala BAE ve ABD askerleri tarafından türlü işkenceye maruz kalıyor.

Korkunç işkencelerin uygulandığı hapishanelerden öne çıkanlarından biri Yemen'in Mukalla şehrinde bulunuyor. Sadece Mukalla şehrindeki insanlık dışı hapishanede 400'den fazla kişi tutuklandıktan sonra kayboldu. Yaklaşık olarak da 1500 kişi hala tutuklu olarak içeride bulunuyor.

İNSANLIK DIŞI İŞKENCELER

Güney Mukalla şehrindeki Riyan havalimanındaki işkence hapishanesinde bulunan eski mahkumlar maruz kaldıkları korkunç işkenceleri AP'ye anlattı.

İnsan dışkısıyla doldurulmuş konteynırlara kapatıldıklarını ve haftalarca bu kapalı mekanlarda tutulduklarını belirtti. Aynı zamanda mahkumlar günlük dayak yediklerini ve cinsel saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Altı ay boyunca Riyan Havaalanında tutulan eski bir tutsak ise, "İnsanların çığlıklarını duyabiliyorduk. Heryer pis kokuyordu. Neredeyse herkes ya hastaydı yada ölüm döşeğindeydi. Durumundan şikayet eden olursa doğrudan işkence odasına götürülüyordu" ifadelerine yer verdi.

"ABD DERS ALMAMIŞ"

İnsan Hakları Örgütü üst düzey ulusal güvenlik danışmanı Laura Pitter ABD'nin Guantonamo'dan sonra böyle bir adım atmasına dair şunları söyledi, "ABD tutuklulara işkence yapmanın ve görevlerini kötüye kullanmanın etkili bir yol olmadığı dersini almamış."

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü BAE tarafından işletilen hapishanelerde işkence ve kaybolma olaylarını belgeleyen ve BAE'ye çağrıda bulunan bir rapor yayınladı.