“Bağdadi vuruldu” iddiası
Musul’un Ninova bölgesinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında DEAŞ terör örgütü lideri Bağdadi’nin yaralandığı iddia edildi.
Al-Sumaria Tv’ye bağlanan ismini vermek istemeyen Iraklı askeri bir yetkili Bağdadi’nin ve kurmaylarının vurulduğunu, sonrasında Bağdadinin yaralı olarak kurtulduğunu ifade etti.
Bununla beraber son günlerde DEAŞ lideri Bağdadi’nin bulunduğu öne sürülen bölgelerde ABD’ye ait uçaklar tarafından yoğun keşif uçuşları gerçekleştiriliyordu.
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