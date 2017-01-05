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Bağdat'ta bombalı saldırı: 6 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen saldırıda 6 kişi öldü, 17'si de yaralandı.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Ubeydi bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Bağdat'ta iki gün önce 5 bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetmiş, 70'e yakını da yaralanmıştı.

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