Bağdat'ta bombalı saldırı: 6 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen saldırıda 6 kişi öldü, 17'si de yaralandı.
- AA
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Ubeydi bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
Bağdat'ta iki gün önce 5 bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetmiş, 70'e yakını da yaralanmıştı.
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