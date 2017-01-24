Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bağdat’ta bombalı saldırı; 9 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araç patladı. Patlamada son gelen bilgilere göre 9 kişi öldü 21 kişi yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak’ın başkenti Bağdat’da bomba yüklü araç patladı.9 kişi öldü 21 kişi yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Bölgede kurulan araba pazarının yakınında patlayan bomba çok sayıda araca zarar verdi.

Irak hükümeti patlamaların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu, Bağdat’ın güvenliğini sarsmak için bu tür eylemler planladığını belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60. günde referandum yapılacak

Kurtulmuş: Karar Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60. günde referandum yapılacak

Trump'ın korumalarıyla ilgili ilginç iddia

Trump'ın korumalarıyla ilgili ilginç iddia

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA