Bağdat’ta bombalı saldırı; 9 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araç patladı. Patlamada son gelen bilgilere göre 9 kişi öldü 21 kişi yaralandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’da bomba yüklü araç patladı.9 kişi öldü 21 kişi yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere götürüldü.
Bölgede kurulan araba pazarının yakınında patlayan bomba çok sayıda araca zarar verdi.
Irak hükümeti patlamaların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu, Bağdat’ın güvenliğini sarsmak için bu tür eylemler planladığını belirtti.
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