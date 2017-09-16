Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak meclisinde, Kerkük il meclisini feshetmek için imza toplandığı bildirildi

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, 'Merkezi yönetimin kararlarını uygulamaya koymaması sebebiyle Kerkük il meclisini lağvetmek için 74 milletvekilinin imzasını topladık.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak meclisinde, Kerkük il meclisini feshetmek için imza toplandığı bildirildi.
 
AA muhabirine konuşan Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, "Merkezi yönetimin kararlarını uygulamaya koymaması sebebiyle Kerkük il meclisini lağvetmek için 74 milletvekilinin imzasını topladık." dedi.
 
Mimaroğlu, söz konusu meclisi parlamento kararıyla dağıtmak için imza sayısını 200'e çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.
 
Kerkük'teki sorunun valinin görevden alınmasıyla sona ermeyeceğini ifade eden Mimaroğlu, meclisin referandum konusunda ısrarcı olmasının yeni sorunları meydana getireceğini söyledi.
 
"Kerkük'te referandum yapılırsa Kürt güçleri tüm tartışmalı bölgelerde hegemonya elde edecek." diyen Mimaroğlu, bunun da bu bölgeler için ciddi tehlike arz edeceğini kaydetti.
 
Kerkük'e askeri yönetim
 
Mimaroğlu, "Kerkük il meclisi lağvedilirse kentte olağanüstü hal ilan edilecek ve kent askeri komutan tarafından yönetilecek." şeklinde konuştu.
 
Irak meclisi, iki gün önce Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevden almıştı.
 
Mecliste Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un da azledilmesi için girişimlerde bulunulduğu ifade ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Almanya’da Arakan zulmü protestosu

Almanya’da Arakan zulmü protestosu

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA