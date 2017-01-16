Bahreyn, Irak büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahreyn Körfez İşbirliği Konseyi ve Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Vahıd Mübarek Seyyar, Büyükelçi Delimi'yi bakanlığa çağırarak, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Manama'da polisleri hedef alan sanıklar hakkındaki yargı kararına ilişkin açıklamalarını kınadı.

Seyyar'ın, Delimi'ye söz konusu açıklamalar karşısında Bahreyn'in memnuniyetsizliğini Irak hükümetine iletmesini istediği, ülkesinde bağımsızlığın tüm standartlarına sahip yargıya yönelik hiçbir müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtildi.

"Bahreyn'in işlerine müdahale, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği sözleşmelerini ihlal addedilen, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileriyle örtüşmeyen ve ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmaları aksatan bu tür açıklamaların acilen sonlandırılması" çağrısında bulunan Seyyar, Irak'ta güvenlik ve istikrar için gerekli desteği sağlayacaklarını yineledi.

Seyyar, Irak hükümetinin ivedilikle kardeş ülkelerle arasındaki ilişkileri korumak ve bu ilişkileri etkileyebilecek her türlü olumsuzluğu püskürtecek tüm tedbirleri alması gerektiğini kaydetti.

Bahreyn'de Mart 2014'te üç polisi öldürdükleri gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası dün infaz edilmişti.

Nuri el-Maliki, sanıkların idam edilmesinin büyük bir suç ve otoriter bir tasarruf olduğunu savunarak, bu kişilerin muhalif olduğunu ve demokrasi istediğini aktarmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal, söz konusu yargı kararlarını kınayarak, bunun insan hakları için açık bir ihlal olduğunu belirtmişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife ise sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Maliki'nin kendisine saygısı varsa ve ülkesinin Bahreyn ile ilişkilerini hatırlıyorsa susması gerektiğine" ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.