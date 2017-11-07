Bahreyn toprak istedi

Katar’a ambargo uygulayan Arap ülkeleri, bölgede yükselen krizde Katar’ı da hedef almaya devam ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın emir eri görevi yapan Bahreyn’den bu yönde iki dikkat çeken çıkış geldi. Bahreyn, Katar’ın kuzey sınırlarına ilişkin hak talebinde bulundu. Bahreyn’den yapılan açıklamada, “dış müdahale ile kendilerinden kopartılan toprakların” geri iadesini savunmanın hakları olduğu iddia edildi. Talebin, Lübnan eski başbakanı Hariri’nin istifasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Bahreyn’in çağrısı Lübnan’a askeri müdahale olasılığının artışı olarak değerlendirildi. (Yenişafak)