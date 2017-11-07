Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bahreyn toprak istedi

Katar’a ambargo uygulayan Arap ülkeleri arasında bulunan Bahreyn’den tuhaf bir çıkış geldi. Katar’ın kuzey sınırları üzerinde hak talep eden Bahreyn “dış müdahale ile kopartılan topraklarımız iade edilsin” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katar’a ambargo uygulayan Arap ülkeleri, bölgede yükselen krizde Katar’ı da hedef almaya devam ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın emir eri görevi yapan Bahreyn’den bu yönde iki dikkat çeken çıkış geldi. Bahreyn, Katar’ın kuzey sınırlarına ilişkin hak talebinde bulundu. Bahreyn’den yapılan açıklamada, “dış müdahale ile kendilerinden kopartılan toprakların” geri iadesini savunmanın hakları olduğu iddia edildi. Talebin, Lübnan eski başbakanı Hariri’nin istifasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Bahreyn’in çağrısı Lübnan’a askeri müdahale olasılığının artışı olarak değerlendirildi. (Yenişafak)
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP Çerkezköy İlçe Kongresinde gerginlik

CHP Çerkezköy İlçe Kongresinde gerginlik

Artık TEOG yerine Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi yapılacak

Artık TEOG yerine Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi yapılacak

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı, AKM projesinin tanıtım programına katılan sanatçılarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı, AKM projesinin tanıtım programına katılan sanatçılarla sohbet etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA