Bahreyn toprak istedi
Katar’a ambargo uygulayan Arap ülkeleri arasında bulunan Bahreyn’den tuhaf bir çıkış geldi. Katar’ın kuzey sınırları üzerinde hak talep eden Bahreyn “dış müdahale ile kopartılan topraklarımız iade edilsin” dedi.
Katar’a ambargo uygulayan Arap ülkeleri, bölgede yükselen krizde Katar’ı da hedef almaya devam ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın emir eri görevi yapan Bahreyn’den bu yönde iki dikkat çeken çıkış geldi. Bahreyn, Katar’ın kuzey sınırlarına ilişkin hak talebinde bulundu. Bahreyn’den yapılan açıklamada, “dış müdahale ile kendilerinden kopartılan toprakların” geri iadesini savunmanın hakları olduğu iddia edildi. Talebin, Lübnan eski başbakanı Hariri’nin istifasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Bahreyn’in çağrısı Lübnan’a askeri müdahale olasılığının artışı olarak değerlendirildi. (Yenişafak)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.