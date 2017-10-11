Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 519 bine ulaştı

Arakan'da 25 Ağustos'ta Müslümanların yoğun olduğu Maungdaw kentinde karakollara eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Myanmar ordusu, karakol saldırılarını bahane ederek Müslüman azınlığın yaşadığı yerleri yakıp yıkmaya ve sivillere yönelik katliama başladı.

Canlarını kurtarmak için Bangladeş'e doğru göç eden Arakanlı Müslümanlar, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden zorlu ve tehlikeli yolculuk yaparak bu ülkeye geçmeye çalışıyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 519 bine ulaştığı kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, Arakan'ın Buthidaung kentinde de yaklaşık 100 bin Müslüman'ın, Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini söyledi.

UNICEF ve Bangladeş hükümeti, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların yüzde 60'ının çocuk olduğunu belirtti.

Diğer yandan Naf Nehri üzerinden Bangladeş'e kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların bindiği tekneler olumsuz hava koşulları ya da teknelere kapasitesinin üzerinde insan alınması nedeniyle sık sık alabora oluyor. 25 Ağustos'tan bu yana 100'den fazla Arakanlı Müslüman teknelerin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.

Köyler ateşe veriliyor

Ordu ve fanatik Budistler, Arakanlı Müslümanlara ait köyleri ateşe veriyor.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin uydulardan aldığı görüntülerde, Arakan'da Müslümanlara ait köylerden en az 200'ünün yakılarak yok edildiği tespit edildi.

Ancak yakılan köy sayısının açıklanandan daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Saldırılarda binlerce kişi yaşamını yitirdi

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali, 10 Eylül'de, Myanmar'ın Arakan eyaletinde en az 3 bin Arakanlı Müslüman'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivillerin sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

"Açlık, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamanın yeni aracı"

Arakanlı Müslümanlara ait sivil toplum ve uluslararası insan hakları kuruluşları, ordu ve Myanmar hükümetinin, bölgede yardım kuruluşlarına erişim izni vermediğini kaydediyor. Bu nedenle Arakan'daki Müslümanların açlıkla karşı karşıya kalarak bölgeyi terk etmeye çalıştığını ifade ediliyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan Burma Rohingya Örgütü (BROUK), geçen hafta sonu yayımladığı basın bildirisinde, "Arakanlı Müslümanlar açlıkla karşı karşıya, hükümete ve orduya Arakan'daki yardımlar konusunda baskı yapılmazsa Myanmar'da kalan Arakanlı Müslümanlar önümüzdeki haftalarda topraklarından çıkmaya zorlanacak. Açlık, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamanın yeni aracı." açıklamasında bulundu.

Yaşadıkları acılar Bangladeş'te de son bulmuyor

Arakanlı Müslümanların dramı, yaşadıkları zulüm nedeniyle topraklarını terk ederek ulaştıkları Bangladeş'te de sürüyor.

Arakan'dan günlerce aç yürüyüp, yollarda buldukları kirli suları içerek Bangladeş'e kadar yürüyen Arakanlı Müslümanlar hasta ve bitkin bir halde sınıra ulaşıyor.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan kamplardaki Arakanlı Müslümanların sayısı halihazırda 900 bini aştı. Kampların koşullarının yetersizliği ve yeni gelenlerin de eklenmesiyle kamplardaki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Bangladeş'te sağlık yetkililerinin açıklamalarına göre, bu ülkeye geçen Arakanlı Müslümanlardan 18 bin 523 hamile ve 42 bin 541 çocuk ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.

Yetkililer, Bangladeş'teki derme çatma kamplarda kalan çocukların sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle de tehdit altında olduğuna dikkati çekiyor.

Müslümanlar kendi etnik gruplarını "Rohingya" olarak tanımlıyor

Arakanlı Müslümanların Myanmar'da yaşadığı eyaletin resmi adı "Rakhine yani Rakhayn" olarak adlandırılıyor.

Eski ismi Arakan olan bölgenin adı 1974'te Burma Sosyalist Devleti’ni ilan eden devlet başkanı General U Ne Win döneminde "Rakhine" olarak değiştirildi.

"Magh Budistlerini" de tanımlayan "Rakhine" ifadesinden rahatsız olan ülke dışında yaşayan Arakanlı Müslümanlar, bölge için "Arakan" isminin kullanılmasını istiyor. Arakanlı Müslümanlar kendi etnik gruplarını ise "Rohingya" olarak adlandırıyor.

Türkiye'de "Rohingyaların" adı 2012'de Arakan'da Müslümanlar ve Budistler arasında çıkan çatışmalarla duyulmuştu.