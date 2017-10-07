Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Barzani ile PYD’den terör zirvesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru sözde bağımsızlık referandumunun ardından bölgedeki gerilim yeni ittifakların oluşmasına neden oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak’ın ilk Kürt Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin cenazesi için Süleymaniye’ye gelen terör örgütü PKK/PYD’nin yeni elebaşı Şahoz Hasan’ın IKBY lideri Mesud Barzani ile bir araya geldiği ortaya çıktı. Toplantıda Barzani’nin ‘PKK ile düşman değiliz’ mesajı verdiği öne sürülürken, PYD heyetinin HDP’lilerle de görüştüğü öğrenildi.

İLK TEMASTA MUTABAKAT

Öte yandanBarzani, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Iyad Allavi ve Usame Nuceyfi ile Süleymaniye kentinde bir araya geldi. Üçlü toplantıda, Irak’taki gergin atmosferin yatıştırılması için taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması konularında mutabık kalındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! AK Parti'de eski isimler geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! AK Parti'de eski isimler geri mi dönüyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA