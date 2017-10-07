Barzani ile PYD’den terör zirvesi

Irak’ın ilk Kürt Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin cenazesi için Süleymaniye’ye gelen terör örgütü PKK/PYD’nin yeni elebaşı Şahoz Hasan’ın IKBY lideri Mesud Barzani ile bir araya geldiği ortaya çıktı. Toplantıda Barzani’nin ‘PKK ile düşman değiliz’ mesajı verdiği öne sürülürken, PYD heyetinin HDP’lilerle de görüştüğü öğrenildi.

İLK TEMASTA MUTABAKAT

Öte yandanBarzani, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Iyad Allavi ve Usame Nuceyfi ile Süleymaniye kentinde bir araya geldi. Üçlü toplantıda, Irak’taki gergin atmosferin yatıştırılması için taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması konularında mutabık kalındı.