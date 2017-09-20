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Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Masum ile görüşecek

Referanduma hazırlanan IKBY'nin Başkanı Mesud Barzani bugün Süleymaniye kentinde Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek

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Kuzey Irak'ta 25 Eylül 2017 tarihinde yapılması planlanan kritik bağımsızlık referandumu gerginliği sürerken önemli bir gelişme basına duyuruldu. 
 
Bugün Süleymaniye kentinte Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile görüşecek ve kritik konu bir kez daha konuşulacak. 
 
Irak Başbakanı İbadi, son açıklamasında "Referandumu şimdi de gelecekte de reddediyoruz. Tek taraflı ve güç kullanarak sınırların değiştirilmesi, kan dökülmesinin kapısını açar" demişti. 
 

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