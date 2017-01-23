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Barzani: Maliki başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim

Iraktaki Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak eski Başbakanı Nuri El Maliki'nin yeniden başbakan olması halinde 'Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğini açıklarken, 'Maliki Hükümeti'nin yönettiği bir Irak'ın içinde kalmayız' dedi.

  • DHA
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Kürt lider Mesut Barzani, Londra'da Arapça yayımlanan El Şark el Ewsat gazetesinin sorularını yanıtladı. Barzani, Irak'ın Kürt kökenli eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin görevden uzaklaştırıldığını, şu anki Başbakan Haydar El Ebadi'nin Musul operasyonunda yenilgiye uğratılmasının hedeflendiğini, bununla Nuri El Maliki'nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini öne sürdü. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Nuri El Maliki'nin yeniden Başbakan olması durumunda kimseye sormadan, danışmadan Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğini anlatırken "Biz Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak'ın içinde kalamayız" dedi.
 
Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Barzani, yeni Amerika başkanı Donald Trump ile Irak'taki 'Kürdistan bölgesi' sorumluları arasındaki iyi bir diyalogun devam edereğini, Washington yönetimin Kürtler'e desteğinin devam edeceğine inandığını da ekledi.
 

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