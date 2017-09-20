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Barzani'den flaş açıklama: Referandumdan sonra Bağdat'la masaya oturacağız

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 'Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı. Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız.' dedi.

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IKBY Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili konuştu.
 
Barzani, "Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı. Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız." dedi.

 

Ayrıntılar birazdan...

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