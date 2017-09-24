Barzani’ye referandum öncesi son teklif ya iptal ya savaş

ürkiye, Irak ve İran başta olmak üzere tüm bölge ülkelerinin tepkisini çeken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumu sürecinde son aşamaya gelindi. Mesud Barzani’yi defalarca uyaran üç ülke Erbil’e son teklifini yaptı. Savaş ve iptal seçeneklerinin yer aldığı teklif sonrası Barzani, referandum hakkında yapacağı basın toplantısını bugüne erteledi.

3 SEÇENEK SUNULDU

NRT’nin haberine göre, New York’ta Irak, İran ve Türkiye dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilen toplantıda karara varıldığı üzere Tahran’dan yola çıkan bir heyet Erbil’e son teklifini ulaştırdı. İranlı yetkililerin IKBY’yi kontrol eden Mesud Barzani’nin KDP’si ile Celal Talabani’nin KYB’sinin ortak politbüro toplantısına katıldığını aktaran NRT, Erbil’e 3 maddeli bir teklif yapıldığını bildirdi. Buna göre Erbil yönetimine “Ya tartışmalı bölgelerde ve IKBY’de referandumu yapar ve savaşı kabul edersin”, “Referandumu sadece IKBY’de yaparsın”, “Oylamayı erteler-iptal edersin” seçenekleri sunuldu.

KERKÜK’TE TOPLANTI

Haberde özellikle KYB’li siyasetçilerin bu mesaj ile birlikte telaşa kapıldığı ve süre istediği ifade edildi. KYB’ye yakın haber sitesi SNN de, Kerkük’teki parti yetkililerin diğer Kürt siyasetçilere ‘referandumu bölgede iptal etme’ teklifinde bulunduğunu iddia etti. Tartışmalı bölgelerden olan Kerkük için harekete geçen Iraklı parlamenterler ise Kerkük vilayet meclisini lağvetmeyi görüşeceklerini bildirildi. AA’ya konuşan Türkmen milletvekili Casım Muhammed Cafer, “Anayasaya bağlı kalmadığı için Kerkük vilayet meclisinin lağvedilmesi için 124 imza topladık” dedi.

ERTELEME MESAJI

İranlı heyetin temasları sonrası referandum hakkında dün açıklama yapacağını duyuran IKBY Başkanı Barzani, basın toplantısını bugüne ertelediğini duyurdu.

Reuters ise IKBY’den bir heyeti merkezi hükümetle görüşmek üzere Bağdat’a gittiğini bildirdi. KYB Başkanı Celal Talabani’nin oğlu Pavel ise sosyal medyadan, uluslar arası toplumun teklifini kabul ederek referandumun ertelendiğini duyurdu. Açıklama, KYB’nin resmi internet sitesi ve yerel medyada yer aldıktan bir müddet sonra yayından kaldırıldı.

ertelenmeyecek

Öte yandan Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert’i kabul eden Barzani’nin, Irak Federal Mahkemesinin ‘anayasaya aykırı’ kararı aldığı referandumun bu saatten sonra ertelenmesinin söz konusu olmadığını söylediği öğrenildi.