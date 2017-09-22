Başkan Trump, Afganistan ve Irak'ta düzenlenen operasyonların denetlemelerini hafifletmeye hazırlanıyor

Newyork Times gazetesinin haberine göre başkan Trump, Obama döneminde drone saldırılarına yönelik konulan kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor.

Yetkililer,Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarına iki kuralın hafifletilmesini önerdiğini belirtti. Trump'ın hafifletilmesini istediği iki kuraldan birincisi: ABD'ye yakın tehdit teşkil ettiği düşünülen üst düzey militanlara yönelik saldırılar genişletilerek, örgüt içerisinde herhangi bir pozisyonu olmayan militanlarda hedef alınacak. İkinci kural ise drone saldırıları ve baskınlar artık üst düzey incelemelere tabi tutulmayacak.

Bu düzenlemelerle birlikte ABD Irak ve Afganistan'da daha sık operasyon yapabilecek.

Başkan Trump geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmada, "teröristlerin" hedef alınmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılacağı sözünü vermiş, "Katiller saklanacak hiçbir yerinin olmadığı bilmeli.. Tazminat hızlı ve güçlü olacak" demişti.