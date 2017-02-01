Basra Körfezi'nde 4'lü tatbikat

ABD Deniz Kuvvetleri yeni Başkan Trump döneminin ilk büyük deniz tatbikatını 3 ülkenin daha katılımıyla Basra Körfezi'nde icra etmeye başladı.

ABD Donanması 31 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'ta sona ermesi beklenen tatbikata İngiltere, Fransa ve Avustralya deniz kuvvetlerinin de katıldığını açıkladı.

İngiliz General Andrew Burns’ın yönettiği tatbikatta çok sayıda fırkateyn, hücüm bot ve helikopterin görev yaptığı belirtildi.

4 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı unsurlar tarafından icra edilen tatbikatın Körfez'deki ticaret güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ifade edildi.