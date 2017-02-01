Basra Körfezi'nde 4'lü tatbikat
ABD, İngiltere, Fransa ve Avustralya Basra Körfezi'nde de büyük bir askeri tatbikata başladı.
ABD Deniz Kuvvetleri yeni Başkan Trump döneminin ilk büyük deniz tatbikatını 3 ülkenin daha katılımıyla Basra Körfezi'nde icra etmeye başladı.
ABD Donanması 31 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'ta sona ermesi beklenen tatbikata İngiltere, Fransa ve Avustralya deniz kuvvetlerinin de katıldığını açıkladı.
İngiliz General Andrew Burns’ın yönettiği tatbikatta çok sayıda fırkateyn, hücüm bot ve helikopterin görev yaptığı belirtildi.
4 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı unsurlar tarafından icra edilen tatbikatın Körfez'deki ticaret güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ifade edildi.
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