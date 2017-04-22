Bebeğini diri diri toprağa gömdü

Ancak bebek şans eseri hayata tutunmayı başardı. Yakınlardaki bir fabrikada çalışan işçiler, 3 gün sonra ağlama sesi üzerine kazdıkları toprağın altında bebeği buldu. İşçilerin bebeği kurtarmasından sonra polis 25 yaşındaki annenin peşine düşüp kısa sürede yakaladı. Kadın 4 yaşında bir çocuğu daha olduğunu, kendi ailesi yeni bir bebek istemediği için onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti.