Bebeğini diri diri toprağa gömdü
Güney Afrika’nın Paddock kentinde bir kadın, yeni dünyaya getirdiği bebeğini, üzerini kum ve tahtayla örterek ölüme terk etti.
Ancak bebek şans eseri hayata tutunmayı başardı. Yakınlardaki bir fabrikada çalışan işçiler, 3 gün sonra ağlama sesi üzerine kazdıkları toprağın altında bebeği buldu. İşçilerin bebeği kurtarmasından sonra polis 25 yaşındaki annenin peşine düşüp kısa sürede yakaladı. Kadın 4 yaşında bir çocuğu daha olduğunu, kendi ailesi yeni bir bebek istemediği için onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti.
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