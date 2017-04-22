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Bebeğini diri diri toprağa gömdü

Güney Afrika’nın Paddock kentinde bir kadın, yeni dünyaya getirdiği bebeğini, üzerini kum ve tahtayla örterek ölüme terk etti.

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Ancak bebek şans eseri hayata tutunmayı başardı. Yakınlardaki bir fabrikada çalışan işçiler, 3 gün sonra ağlama sesi üzerine kazdıkları toprağın altında bebeği buldu. İşçilerin bebeği kurtarmasından sonra polis 25 yaşındaki annenin peşine düşüp kısa sürede yakaladı. Kadın 4 yaşında bir çocuğu daha olduğunu, kendi ailesi yeni bir bebek istemediği için onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti. 

 

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