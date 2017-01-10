Belçika teröre teslim oldu !

Belçika Yol Güvenliği Enstitüsü (BIVV) ülkedeki güvenlik algılamasına ilişkin anket yaptı. Kurumun anketi, Belçikalıların terörden korktuğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 32'si, terör tehdidi nedeniyle yaşam tarzlarını değiştirdiklerini, artık alışveriş merkezleri, sinemalar gibi kalabalık mekanlara daha az gittiklerini ve tanımadıkları insanlara karşı daha temkinli olduklarını söyledi.

Ankete katılanların yüzde 52'si, terör tehdidinin gerçek bir çözümünün olmadığını ve bununla yaşamaları gerektiğine inandıklarını kaydetti. Katılımcıların yüzde 84’ü ise terör tehdidinin geçici olmadığına, bir kaç sene sonra sona ermeyeceğine inandıklarını belirtti.

Belçika'da 22 Mart 2016'da Brüksel Havalimanı ile bir metro istasyonuna saldırı düzenlenmiş, olayda 32 kişi ölmüş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Ayrıca yıl içinde polise yönelik iki kez bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti. Başkent Brüksel'de terör tehdidi alarmı, uzun süredir en yüksek ikinci düzey olan üçte tutuluyor. Sokaklar, metrolar ve tren istasyonlarında polislerin yanı sıra askerler de görev yapıyor.