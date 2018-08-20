Ben olmadan nasıl büyüdün?

Kore Savaşı nedeniyle birbirlerinden 60 seneden fazla süredir ayrı düşen yüz binlerce Kuzey ve Güney Koreli’nin bir kısmının üç gün sürecek buluşması, Kuzey Kore’nin Kumgang Dağı bölgesinde başladı. Sonuncusu üç yıl önce yapılan buluşma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kore ve Güney Kore’den kurayla 70 yaş üzeri 100’er kişi seçildi. O günden bu yana yaşanan ölümler nedeniyle 89 Güney Koreli ile 83 Kuzey Koreli bu hafa sınırın öbür tarafına geçebilecek. Kore Yarımadası’nın kuzey ve güneyinden aileler, çarşamba günü sona erecek buluşma etkinliğinde 6 kez bir araya gelecekleri akrabalarıyla toplam 11 saat görüşecek. Gerçekleşmesi planlanan bir sonraki buluşma etkinliği kapsamında, Kuzey Koreli 83 kişi, savaş nedeniyle ayrı düştükleri hayattaki akrabalarıyla pazar gününe kadar Güney Kore’de hasret giderecek.

EN YAŞLISI 101 YAŞINDA

Çoğu tekerlekli sandalyeli yaşlılardan oluşan 89 kişilik Güney Koreli grubu, 1950-1953 yıllarındaki savaştan bu yana hiç görmedikleri yakınlarıyla buluşmak için dün Kuzey Kore’ye gitti. Grubun en yaşlısı 101 yaşında. Kuzey’e geçenler arasında 92 yaşındaki Güney Koreli kadın Lee Keum-seom tam 67 yıl sonra 71 yaşındaki oğlu Ri Sang Chol ile buluştu. BBC’nin haberine göre 67 yıl sonra oğlunu görecek olan Lee Keum-seom, savaş sırasında Kuzey’den kaçarken kocası ve o zaman dört yaşında oğlundan ayrı düştüğünü belirterek “Bugünün geleceğini hayal bile edemezdim. Oğlumun sağ olup olmadığını bile bilmiyordum” dedi. AP yaşlı kadının oğluna ilk olarak, “Çocukların oldu mu? Oğlun var mı?” ve “Annen olmadan nasın büyüdün? Baban seni nasıl yetiştirdi?” diye sordu. Ailelerin bir araya gelmeleri kararı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Nisan ayında gerçekleştirdikleri ilk görüşmede alınmıştı.