Budist milliyetçilerin yaptığı operasyonlardan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu:5 ölü

Emniyet Yetkilisi Yakub Ali, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş yollarından birisi olan Bengal Körfezi'nde dün gece Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olduğunu ifade etti.

Ali, Bangladeş'in Shah Porir Dwip köyündekilerin, sabah saatlerinde kıyı bölgesinde 5 kişinin cansız bedenini bulduğunu kaydetti.

Yetkililer, teknede 35 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

- Bangladeş'e yeni mülteci kampı

Öte yandan, Bangladeş Felaket Yönetimi Bakanlığı görevlisi Şah Kemal, Arakan'da saldırıların başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e geçen 123 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın barınması için yeni bir kamp kurulmasının planlandığını duyurdu.

Yeni kampın, halihazırda Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların bulunduğu Cox's Bazar kentinin Tyingkhali bölgesinde kurulmasının düşünüldüğünü söyleyen Kemal, kampın ne zaman hazır hale geleceğine yönelik bilgi paylaşmadı.

Yerel yetkili Ali Hüseyin de yeni kamp planlarının hala müzakere edildiğini ve hükümetin uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak "oldukça karmaşık bu durumu" ele aldığını belirtti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), şu ana kadar 123 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.