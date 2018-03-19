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Beyaz Saray yetkilileri uyuşturucu kaçakçılarına ölüm cezası getirmeyi planladıklarını açıkladı

Beyaz Saray yetkilileri, yakında uyuşturucu kaçakçılarına ölüm cezası getiren bir kanun düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre küçük satıcılar daha hafif cezalar alacak.

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ABD İç Politika Konseyi Direktörü Andrew Bremberg, Pazar günü yaptığı basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın uyuşturucu kaçakçıları için ölüm cezası getirecek bir kanun düzenlemesi yapacağını duyurdu. Bremberg, “Yasalar uygun hale geldiğinde Adalet Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçıları için ölüm cezası verebilecek. Başkan, mevcut cezanın işlenen suçun karşılığı olmadığını düşünüyor.” İfadelerini kullandı.
 
 Bremberg, Ağır cezaların eroin ve fertanil gibi maddelerin kaçakçılığını yapanlar için uygulanacağını ancak kendi mülkünde esrar yetiştirenler ya da az miktarda uyuşturucu bulunduranlara uygulanmayacağını belirtti.
 
Kanun değişikliğinin bugün Başkan Trump tarafından, uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu New Hampshire eyaletinde duyurulması bekleniyor. 
(Haber7)

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