'Trump yönetimi içindeki direnişin parçasıyım' başlıklı makale Beyaz Saray'da ortalığı karıştırdı

ABD'de birçok üst düzey yetkili, New York Times gazetesinde imzasız yayımlanan 'Beyaz Saray'daki Direniş'in Parçasıyım' makalesinin kendilerine ait olmadığı açıklamasını yaptı.

BBC Türkçe'nin haberine göre makalede, Beyaz Saray içinde ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 'direniş' oluştuğu ve Trump'ın ülke için tehlikeli olabilecek kararları almasının engellendiği, 'iki kollu başkanlık yürütüldüğü' yazıyordu.

İmzasız yayımlanan makaleyi üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi kaleme almıştı.

Yazarın kim olduğuna dair ise bir dizi spekülasyon yapıldı.

İşaret edilen isimler arasında ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence de vardı ancak Pence, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada yazarın kendisi olduğuna dair iddiaların 'düzmece, mantıksız ve korkakça' olduğunu söyledi.

Yönetimdeki birkaç isim ve bazı üst düzey yetkililer de yazarın kendileri olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo makalenin yazarı için 'huysuz, yanıltıcı beyanda bulunan kötü bir aktör' ifadesini kullanıp 'memnun değilse yönetimi terk etmesi gerektiğini' söyledi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in sözcüsü de imzasız makaleyi 'sorumsuzca' diye niteledi, Ulusal Güvenlik Bakanı Nirstjen Nielsen'in sözcüsü de "Bu tip siyasi saldırılar bakanın ve bakanlığın görevinin dışındadır" açıklaması yaptı.

'Makaleyi ben yazmadım' diyen yetkililer kimler?

New York Times'taki imzasız makaleyle bir ilgileri olmadığını açıklayan ABDli yetkililerin listesi:

Savunma Bakanı James Mattis

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats

Hazine Bakanı Steven Mnuchin

Ulusal Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen

Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Ben Carson

Adalet Bakanı Jeff Sessions

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Miket Mulvaney

Gazi İşleri Bakanı Robert Wilkie

Çalışma Bakanı Alex Acosta

CIA Direktörü Gina Haspel

Enerji Bakanı Rick Perry

Müsteşar Kellyanne Conway

Çevre Koruma Ajansı Başkanı Andrew Wheeler

Tarım Bakanı Sonny Perdue

Küçük İşletmeler İdaresi Başkanı Linda McMahon

Sağlık Bakanı Alex Azar

Ulaşım Bakanı Elaine Chao

Ticaret Bakanı Wilbur Ross

Makaledeki iddialar neler?

Yetkili, 'Trump yönetimi içindeki direnişin parçasıyım' başlıklı yorum makalesinde 'Trump gidene veya görevden alınana kadar gündemini ve ülke için kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini sessizce engellemek için çalıştıklarını' yazıyor.