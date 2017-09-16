Beyaz Saray’da IKBY belirsizliği

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) aldığı bağımsızlık referandumu kararını ‘ertelemek’ adına Erbil’e DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Bret McGurk’ü gönderen Trump yönetimi, Barzani’nin referandum hamlesi hakkında 24 saat içerisinde çelişkili açıklamalara imza attı. Bir süredir Erbil yönetimine ‘erteleme’ teklifi yapan Beyaz Saray önceki gün ilk defa referandumu iptal etme çağrısında bulunurken, ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı oylamanın sonucuna bakacaklarını duyurdu.

PROVOKASYON UYARISI

Barzani’nin bağımsızlık için gerçekleştireceği halk oylamasına bir hafta kala Trump yönetiminden konu hakkında ilk kez yazılı açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump yönetiminin Erbil’in referandum kararını desteklemediğini bildirdi. Kararın DEAŞ’la mücadele ve istikrarı sağlama çabalarında dikkati dağıtacağının vurgulandığı açıklamada, “Tartışmalı bölgelerde referandum yapmak provokatiftir. IKBY’ye, kararı iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloga girmesi çağrısında bulunuyoruz. ABD bu çabayı kolaylaştırıcı rol oynayacaktır” denildi. Trump yönetiminin ilk defa ‘iptal’ çağrısında bulunduğu açıklamanın ardından konuyu Arap basınına değerlendiren Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster ise Beyaz Saray içerisindeki belirsizliği ortaya koydu.

‘ERBİL GÜVENCE VERDİ’

Eşark El Evsat’a konuşan McMaster, harekete geçmeden önce referandum sonucunu bekleyeceklerini söyledi. Oylamanın DEAŞ’la mücadele sürecini sekteye uğratacağına dair endişeleri olduğunu hatırlatan McMaster, McGurk’le görüşen Barzani’nin kendilerine bir aksaklık olmayacağına dair garanti verdiğini ifade etti. Konu hakkında açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı da referandumu desteklemediğini belirterek, “İngiltere, IKBY’yi bu fırsatı değerlendirmeye ve Bağdat ile ciddi müzakerelere başlamaya çağırıyor” ifadesini kullandı.

‘ALTERNATİF YOKTU’

Öte yandan, ABD’nin Erbil’deki referandum temaslarına ilişkin bazı azınlık temsilcilerini ağırladığı sırada konuşan IKBY lideri Mesud Barzani ise McMaster’ı yalanlayarak alternatif planda herhangi bir garanti sunulmadığını bildirdi. Barzani, temsilcilerin önerileriyle ilgili olarak “Hiç kimse daha iyi bir alternatifle gelmedi. Şu an sunulan öneriler için çok geç kalındı” diye konuştu.

McMaster, McGurk’le görü- şen Barzani’nin kendilerine bir aksaklık olmayacağına dair garanti verda konuşan IKBY lideri Mesud Barzani ise McMaster’ı yalanlayarak alternatif planda herhangi bir garanti sunulmadığını bildirdi. Barzani, temsilcilerin önerileriyle ilgili olarak “Hiç kimse daha iyi bir alternatifle gelmedi. Şu an sunulan öneriler için çok geç kalındı” diye konuştu.