Beyaz Saray'daki kritik toplantı sonrası ilk açıklama: Kuzey Kore tehditlere devam ederse, karşılık vereceğiz

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Kuzey Kore konulu toplantı sonrası basına önemli açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin ABD ve müttefikleri için bir tehdit daha oluşturması durumunda bu ülkeye askeri müdahalede bulunacaklarını belirten Mattis, bu müdahalenin hem etkin hem de ezici nitelikte olacağını belirtti.