Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: Türkiye ile işbirliğini güçlendirdik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Açıklamada, "İki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin önemi vurgulandı. Türkiye ile işbirliği güçlendirilecek" denildi.

Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bölgesel konuların görüşüldüğü belirtildi.