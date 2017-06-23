Beyaz Saray'dan Pentagon'a çağrı: Rakka sonrası için İran'a karşı bölgede askeri üs kurun

Son zamanlarda çok sayıda toprak ve militan kaybı veren terör örgütü DEAŞ'ın Musul ve Rakka'da önümüzdeki günlerde mutlak yenilgiye uğratılarak Suriye'den temizlenmesi hedefleniyor.

Trump yönetimi ise Rakka'nın DEAŞ'ten temizlenmesinin ardından bir sonraki safhada İran'a ve Suriye hükümetine karşı elini güçlendirmek için bölgeye yeni askeri üsler kurmayı hedefliyor.

Aynı zamanda ABD ile Rejim ve İran destkeli milis güçler arasındaki savaş, ABD'nin Esed ve İran güçlerini ve uçaklarını vurmasıyla çoktan başlamış durumda.

Washington Post gazetesinin haberine göre ise rejim ve İran destekli milis güçlerin Suriye'nin doğusuna ilerlemeye başlamasıyla üst düzey Beyaz Saray yetkilileri Pentagon'a çöl bölgesinde karakollar kurması için baskı yapmaya başladı.

Karakolların kurulmasındaki amaç ise Rakka'nın temizlenmesinden sonra Fırat nehri vadisinde oluşturulabilecek ve avrupaya terör sağlayacak Rejim ve İranlı destekli oluşumların engellenmesi.

Yetkililer ise Suriye hükümetinin söz konusu alanla ilgili iddiaları, Esed'e karşı uzun süredir devam eden savaşda siyasi bir çözüme yönelik ilerlemeyi de zayıflatacağını söyledi.

Böyle bir stratejinin izlenmesi ise yıllardır süren fiili çatışmada proxy savaşı veren ABD'yi İran ve Rusya karşısına getirmiş olacak. Bu riskin alınması ise Beyaz Saray ve Pentagon arasında yoğun tartışmalara neden oluyor.

Pentagon'daki bazı yetkililer DEAŞ'in unsurlarından ve Irak'taki İran destekli militanlara yakın pozisyonda bulunan Suriye'deki ABD'li görevlilerin korunup korunamayacağı konusunda olası karakol fikrine şiddetle karşı çıkıyor.

AVRUPALI MÜTTEFİKLER ENDİŞELİ

Terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonda yer alan Avrupalı Müttefikler, Suriye'nin güneyinde öncü kuvvet olarak görev yapacak, ABD eğitimli Suriyeli silahlı güçlerin başarılı olup olmayacağı konusunda ise hayli endişeli.

Müttefiklerinin Suriye'deki bu endişesine karşın açıklama yapan adını vermek istemeyen Beyaz Saray yetkilisi ise, "Herhangi bir olay karşısında İran'ın ABD güçlerinden faydalanmasından endişe duyuyorsanız... Amerika'nın savaşmaya değer gerçek menfaatleri olduğunu düşünmüyorsanız..tamam sorun değil" şeklinde tepkisini gösterdi.

Başka bir Beyaz Saray yetkilisi ise, "Hiç kimse strateji veya hedefler konusunda fikir alışverişinde bulunmuyor. Zaten asıl önemli olan onun en iyi şekilde nasıl işletileceğidir" dedi.

ABD SURİYE'DE YÜKSEK RİSK ALDI

Pentagon'dan yapılan açıklamada Beyaz Saray yetkililerinin yaptıkları açıklamalara tepki gösterilerek geçtiğimiz aylarda ABD ordusunun Suriye ve İran uçaklarını vurduğu hatırlatıldı. Nisan ayından bu yana ABD ordusunun Suriye'de imkansız olarak görülen işleri yaptığını belirten yetkili aldıkları yüksek riski hatırlatıyor