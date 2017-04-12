Bin Ladin'i öldüren ABD özel kuvvetleri Kuzey Kore lideri için bölgede

Kuzey Kore'nin son balistik füze denemeleri ve nükleer programındaki gelişmeler ile ABD'nin bölgeye donanma gücünü göndermesi sonrası iki ülke arasında yaşanan tehlikeli gerilimi daha da yükseltebilecek bir iddia ortaya atıldı.

ABD Donanması Özel Operasyonlar Geliştirme Grubu (DEVGRU) ya da eski ve daha çok bilinen adıyla 'SEAL Team 6'in Güney Kore ve ABD arasında yapılacak askeri tatbikata katılmak için bu ülkeye konuşlandırıldığı öne sürüldü.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına konuşan Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan adını açıklamayan bir kaynak, "Daha fazla sayıda ve daha çeşitli olarak ABD Özel Operayon güçleri bu sene yapılan 'Foal Eagle' ve 'Key Resolve' tatbikatlarında yer alacak. Ve Kuzey Kore'ye sızma, Kuzey Kore ordusunun başını ve ülkenin kritik askeri tesislerini yok etme görevlerinin alıştırmalarını yapacaklar" dedi.

Bu açıklama Kuzey Kore ordusunun başı ve ülkenin lideri Kim Jong-un'u 'ortadan kaldırmanın provası' olarak yorumlandı.

SEAL Team 6, 2011'de El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i Pakistan'da öldüren grup olarak biliniyor.

Japan Times'a göre bugün Güney Kore'ye varan ABD'nin uçak gemisi USS Carl Vinson'da ABD'nin terörizmle mücadeledeki elit askerlerden olaşan gücü Delta Force da (Delta Gücü) bulunuyor.

Seal Team 6'in ilk kez ABD-Güney Kore arasında yapılan yıllık askeri tatbikatlarına katıldığı da iddialar arasında.

GELİŞME, TRUMP'IN 'KUZEY KORE BELASINI ARIYOR' AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ

Trump dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kuzey Kore belasını arıyor. Çin yardım etmeye karar verirse harika olur. Yardım etmezse biz bu sorunu onlarsız çözeriz. A.B.D." ifadelerini kullanmıştı. (Sputnik)