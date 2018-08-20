Bir darbe daha asla! 

Twitter hesabından ABD’nin oluşturduğu ‘İran Çalışma Grubu’nu ağır şekilde eleştiren Zarif, “65 yıl önce bugün, ABD, diktatörlüğü geri getirerek ve sonraki 25 yıl boyunca İran halkına boyun eğdirerek halk tarafından seçilen Dr. (Muhammed) Musaddık’ın demokratik hükümetini devirdi. Şimdi bir ‘Çalışma Grubu’ baskı, yanlış bilgi ve kışkırtma ile aynı şeyi yapmanın hayalini kuruyor. Bir daha asla” ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik yaptırımları denetlemek için oluşturulan İran Çalışma Grubu’nun başına ABD’nin İran özel temsilcisi Brian Hook’un getirildiğini açıklamıştı.

Bilgi notu?

1951’de hazırladığı İran petrollerinin millileştirilmesini öngören yasa tasarısı meclisten geçince Başbakanlığa yükselen Muhammed Musaddık, dönemin Şah’ı Muhammed Rıza Pehlevi ve Batı tarafından düşmanlaştırılmış, 1953’te darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı. ABD’de eski dışişleri bakanlarından Madeleine Albright da, Musaddık’a karşı yapılan darbedeki sorumluluklarını 2000 yılında itiraf etmişti.