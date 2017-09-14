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Birleşik Krallık'ta terör bağlantılı gözaltına alınan kişi sayısı yüzde 68 arttı

Birleşik Krallık'ta terör bağlantılı suçlardan gözaltına alınan kişi sayısı yüzde 68 arttı.

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Birleşik Krallık'ta terör bağlantılı suçlardan gözaltına alınan şüphelilerin sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Haziran 2016-Haziran 2017 döneminde terör bağlantılı suçlardan gözaltına alınan kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 379'a yükseldi.

Bu sayının ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleşen saldırılardan bu yana en yüksek seviyesinde olduğunun altını çizen Bakanlık, söz konusu rekor artışın, bu yıl İngiltere'de yaşanan terör saldırılarının ardından gerçekleştirilen gözaltılarla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, terör bağlantılı suçlardan gözaltına alınan beyaz şüphelilerin sayısında da artış olduğu vurgulanırken, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artışla 66'dan 127'ye ulaştığı aktarıldı.

Verilere göre, gözaltına alınan 379 kişiden 17'sinin 18 yaşın altında, 54'ünün de kadın olduğu bildirildi.

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