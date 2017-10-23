Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye küresel olarak cömert bir ülke

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Türkiye'nin Arakan Müslümanlarına yönelik insani yardımlarına ilişkin, 'Türkiye insani yardımlarda küresel olarak cömert bir donör ülke olma özelliğini sürdürüyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa Birliği (AB) ile Kuveyt'in öncülük ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin bugün ortaklaşa düzenlediği "Arakanlı Sığınmacılar İçin Uluslararası Yardım Konferansı"nı, AA muhabirine değerlendirdi. 

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için talep edilen 434 milyon dolarlık acil fonun 335 milyon dolarının karşılandığını anımsatan Grandi, "Konferansın sonucundan memnunuz. Daha önce talep ettiğimiz 434 milyon dolarlık fonun yaklaşık 4'te 3'ünü bu konferans yoluyla tedarik etmiş olduk." dedi.

Türkiye'ye övgü

Grandi, Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın gelecek 6 aydaki temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 100 milyon dolar daha yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, fonun eksik kalan bölümü için girişimlerini devam ettireceklerini aktardı.

25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 600 bini geçtiğini anımsatan Grandi, "Bu, uzun yıllardır görmediğimiz en hızlı gelişen ve devasa bir kriz." dedi.

Grandi, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru'nun konferansta kullandığı "Planlanan projeler ve teslimatlarla Türkiye tarafından (Arakan Müslümanlarına) sağlanan insani yardım miktarı toplamda 50 milyon doları aşacak." ifadesine de değinerek, Türkiye'ye övgüde bulundu.

Grandi, "Şunu vurgulamak istiyorum ki Türkiye insani yardımlarda küresel olarak cömert bir donör ülke olma özelliğini sürdürüyor. Bunun yanında BMMYK'nın da dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan kuruluş olduğunu belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Camiden çaldığı parayla otelde kalan kişi yakalandı

Camiden çaldığı parayla otelde kalan kişi yakalandı

Bu görüntüler yetkilileri çaresiz bıraktı

Bu görüntüler yetkilileri çaresiz bıraktı

Rızası alınmayınca canlı yayında intihar etti

Rızası alınmayınca canlı yayında intihar etti

Volkan patlamalarını sanata çevirdi

Volkan patlamalarını sanata çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA