Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşmiş Milletler'den skandal FETÖ kararı

Birleşmiş Milletler mahkemesi,Türkiye'nin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Uluslararası Ceza Mahkemeleri (UCM) yargıcı Aydın Sefa Akay'ı serbest bırakması gerektiği kararını verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile ByLock görüşmesi olduğu için tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (Uluslararası ceza mahkemelerinin soykırım davalarına bakan mahkemesi) Hâkimi Aydın Sefa Akay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
 
Reuters'ın haberine göre, BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın aldığı kararda, Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu ve hapse atılmasının yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği savunuldu.
 
Ruanda ve Yugoslavya'daki savaş suçlarını yargılayan mahkemenin başkanı Theodor Meron tarafından açıklanan kararda, "FETÖ üyeliği, anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak ve adam öldürmek' iddiasıyla tutuklu olan Akay'ın, 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını istendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

İstanbul'a daha önce hiç böyle bakmadınız

İstanbul'a daha önce hiç böyle bakmadınız

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA