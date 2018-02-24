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BM Genel Kurulu'nda Suriye'de ateşkesi öngören yasa tasarısı ertelendi. Üçüncü kez ertelenen yasa tasarısı bugün 20.00'de oylanacak

BM Genel Kurulu'nda Suriye'de ateşkesi öngören yasa tasarısı ertelendi. Üçüncü kez ertelenen yasa tasarısı bugün 20.00'de oylanacak

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BM Genel Kurulu'nda Suriye'de ateşkesi öngören yasa tasarısı ertelendi

BM Genel Kurulu'nda Suriye'de ateşkesi öngören yasa tasarısı ertelendi. Reuters

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