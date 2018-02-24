BM Genel Kurulu'nda Suriye'de ateşkesi öngören yasa tasarısı ertelendi. Üçüncü kez ertelenen yasa tasarısı bugün 20.00'de oylanacak
BM Genel Kurulu'nda Suriye'de ateşkesi öngören yasa tasarısı ertelendi. Üçüncü kez ertelenen yasa tasarısı bugün 20.00'de oylanacak
BM Genel Kurulu'nda Suriye'de ateşkesi öngören yasa tasarısı ertelendi
BM Genel Kurulu'nda Suriye'de ateşkesi öngören yasa tasarısı ertelendi. Reuters
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