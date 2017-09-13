Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den Arakan açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulundu.

  • AA
  • 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde BM Genel Kurulu 72. dönem oturumları öncesi düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'daki Arakanlı Müsümanlara yönelik şiddet olaylarını değerlendirdi. 

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunların ülkenin sınırlarını aşarak bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu dile getiren Guterres, Arakan'daki insani durumu ise "felaket" olarak nitelendirdi.

Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların sayısının üç kat artarak 380 bine ulaştığına dikkati çeken Guterres, uluslararası topluma insani yardımların artırılması çağrısı yaptı. 

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadığını ifade eden Guterres, "Arakan'da güvenlik güçlerinin sivillere yönelik rahatsız edici saldırıları kesinlikle kabul edilemez." dedi.

BM'nin insani yardımlarının, şiddet olayları nedeniyle kesintiye uğradığını anlatan Guterres, "Myanmarlı yetkililere, askeri operasyonlarını durdurma, şiddete son verme, ülkeden kaçmak zorunda kalanların dönüşüne ve insani yardımlara izin vermesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu. 

Guterres, "Arakanlıların üçte biri ülkeden kaçmak zorunda kaldıysa, bu durumu izah edebilecek etnik temizlik dışında başka bir kelime bulabilir misiniz?" diye sordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gönderdiği çelenkleri çöpe atan şehit ailesine dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gönderdiği çelenkleri çöpe atan şehit ailesine dava açtı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA