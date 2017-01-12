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BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin dile getirildiğini belirterek 'hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm' amaçladıklarını bildirdi.

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Cenevre'de Kıbrıs içni yapılan uluslararası toplantının açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile ortak basın toplantısı düzenledi.
 
"İKİ TOPLUMLU FEDERE DEVLETE ÇOK YAKINIZ"
 
Kıbrıs müzakerelerindeki uluslararası konferansta konuşan BM Genel Sekreteri Gutteres, "Benim umudum bir çözüm olacaktır. Kıbrıs halkı bunu hak ediyor. Anlaşmaya ulaşmak için sıkı çalışıyoruz. İki toplumlu, federe devlete çok yakınız" dedi.
 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin masaya konulduğunu, hızlı bir çözüm yerine "kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm" amaçladıklarını belirtti.
 
"Tarihi olarak ilk kez sadece Ada halkının değil garantör ülkeleri de aynı masa etrafında toplamış bulunuyoruz. Beyin fırtınası yaptık. Güvenlik ve garantiler konusundaki sorunların çözülmesi için fikir alışverişinde bulunduk. Son derece olumlu açılış görüşmeleri oldu." 
 
"Tabi ki yapılacak şeyler bitmiş değil. Konferansa bugün devam edeceğiz. Mucize beklememek gerekiyor. Elle tutulur bir çözüm bekliyoruz. Bunun için ne kadar zaman harcamamız gerekiyorsa hedefimize ulaşmak için çalışacağız."
 
"Biz taraf tutmuyoruz. Hiçbir gizli amacımız yok. BM olarak görevimiz taraflara destek olmaktır. AB destek olmak için tam bir kararlılık göstermiş durumda. Burada amacımız konferansta nihai bir anlaşmaya varmaktır. Sürdürülebilir ve elle tutulur bir çözüm için çalışacağız. Bu çözümün bir umudun sembolü olmasını istiyoruz."

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