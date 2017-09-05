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BM Genel Sekreteri Guterres: Myanmar'daki şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi BMGK'ya bildirdim

BM Genel Sekreteri Guterres, 'Myanmar'daki şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi ve atılmasını tavsiye ettiğim adımlara ilişkin konuları BM Güvenlik Konseyine mektupla bildirdim.' dedi

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan insan hakları ihlalleri, güvenlik sorunları ve insani durumla ilgili derin endişe duyuyorum. Myanmar'daki şiddet olaylarıyla ilgili endişelerimi ve atılmasını tavsiye ettiğim adımlara ilişkin konuları BM Güvenlik Konseyine mektupla bildirdim." dedi.

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