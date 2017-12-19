BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin: BM İsrail'in katliamını kınayamadı bile

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Filistinli İbrahim Ebu Süreyya'nın Kudüs'e destek gösterisinde İsrail askerlerince şehit edilmesi hakkında, "Gerçekten şok oldum." ifadesini kullandı fakat İsrail'i kınamaktan kaçındı.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Ebu Süreyya'nın şehit edilmesine ilişkin İsrail makamlarına "bağımsız" ve "tarafsız" soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Ebu Süreyya'nın İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki bacağını kaybettiğini ve geçen cuma ABD'nin Kudüs'ü tanıma kararını protesto eden yüzlerce Filistinliden biri olduğunu anımsatan Hüseyin, "Görüldüğü üzere çitlerden tahminen 20 metre uzaklıkta olduğu sırada kafasına gelen bir kurşunla öldürüldü." bilgisini paylaştı.

Engelli bir insanın açıkça hedef alınarak öldürülmesinin "anlaşılmaz" ve "kötü niyetli" bir eylem olduğunu belirten Hüseyin, "Gerçekten şok oldum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki personelim tarafından şu ana kadar toplanan veriler, Ebu Süreyya'ya karşı kullanılan gücün çok aşırı olduğunu açık şekilde destekliyor." ifadelerini kullanan Hüseyin, tüm bu gerçeklere rağmen İsrail'ı kınamaktan kaçındı.

Hüseyin, ABD'nin Kudüs kararını ise "uluslararası konsensüsü bozan" ve "tehlikeli ve kışkırtıcı" şeklinde nitelendirdi.

İsrail ordusuna uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Hüseyin, özellikle göstericilere karşı gerçek mühimmat kullanılmaması konusunda uyardı.