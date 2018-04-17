BM: İsrail 2018’in ilk çeyreğinde 97 Filistin binasını yıktı ya da el koydu

Rapor’da İsrail tarafından yıkılan ya da el konulan evlerin sayısının 2018’in ilk iki ayında nispeten az olduğu ancak bu sayının Mart ayında yükselerek 28 binaya yükseldiği kaydedildi.

İsrail tarafından yıkılan binaların yüzde 30’unun konut olduğu diğerlerinin ahır ya da kamu binaları olduğu ifade edildi.

İsrail’in inşaat izni olmadığı bahanesiyle yıktığı veya el koyup mühürlediği 23 binanın Dğu Kudüs’te C bölgesinde bulunduğu mühürlenen başka bir binanın da A bölgesinde bulunduğu belirtildi.

Doğu Kudüs’te yıkılan veya el konulan 17 binanın 7’sinin konut olduğu ve İsrail tarafından verilecek yüksek para cezasından kurtulmak için Filistinli sahipleri tarafından yıkıldığı kaydedildi. En büyük yıkım olayının Gilo kontrol noktası yakınındaki Al Wata yerleşim bölgesinde meydana geldiği, İsrail’in burada iki konutu ve beş ticari merkez ve ahırı yıktığı 13 kişinin de yerleşim yerlerinden çıkarıldığı ifade edildi.

OCHA, İsrail yetkililerinin C bölgesinde altı farklı olayda yedi binanın yıktığını başka bir olayda ise sürüleriyle ile geçinen Susiya göçmen toplumunun çadırlarına el koyduğu ve onları topraklarından sürdüğünü açıkladı. Susiya göçmen kabilesinin davasının Mayıs ayında yüksek mahkeme tarafından görüleceği belirtildi. OCHA, İsrail’in 2018’in ilk üç ayında yıktığı veya el koyduğu binan sayısının 97 olduğuna vurgu yaptı.