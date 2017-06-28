BM, Lübnan'ın İsrail'le olan deniz sınırını belirleyecek

Milletvekilleri ile haftalık görüşmesinden sonra basına yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Berri, petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından zengin, ülkenin güneydeki İsrail ile olan deniz sınırının belirlenmesi sürecinde BM'nin yardım talebini Lübnan'a ilettiğini ifade etti.

Lübnan, İsrail'in de hak iddia ettiği güneydeki deniz sınırının belirlenmesi için daha önce BM'ye başvurmuştu. Ancak Lübnan'ın bu talebi İsrail yönetimi tarafından kabul edilmemişti.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında yer alan petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunduğu bölgenin bir kısmında Tel Aviv yönetimi hak iddia ediyor. Bölgede Lübnan henüz kanıtlanmış bir gaz ve petrol rezervi bulamadı. Ancak bölge ülkelerinden İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi kanıtlanmış gaz rezervi bulduğunu açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında deniz sahası anlaşmazlığı

Lübnan ve İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan hükümeti, ocak ayında aldığı kararla kara sularında bulunan doğalgaz rezervleri alanında çalışma yapacak şirketler için lisanslama sürecini başlatmıştı. Lübnan'ın bu girişimi, İsrail medyasında tartışmalara neden olmuştu.

Lübnan Meclis Başkanı Berri Mart ayında yaptığı bir açıklamada, İsrail'in yeni kara suları sınırını belirleyen yasa tasarısının Knesset'te onaylanmasına ilişkin, "İsrail'in kararı, Lübnan'a karşı savaş ilan etmesiyle aynı anlama gelmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

Lübnan'ın doğalgaz arama yapmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia eden İsrail, ABD ve BM'den, Lübnan'a baskı yapmasını istiyor.

Her geçen gün gündeme gelen doğalgaz arama ve çıkarma konusunun, bölgedeki siyasi kriz ile iki ülke arasındaki soğuk savaşı daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Lübnan'ın doğalgaz arama ve lisanslama süreci

Lübnan Bakanlar Kurulu 4 Ocak 2017'de 2 kararı onaylayarak doğalgaz araması yapacak şirketler için lisanslama sürecini başlattı.

Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı, 26 Ocak 2017'de teklif verme sürecine katılma şartlarını, tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri, Arama ve Üretim Anlaşması (EPA) modelini ve İhale Protokolünü (TP) açıklamıştı.

Petrol İdaresi tarafından Lübnan deniz sahasında belirlenen 10 arama bölgesinden 5'i için teklif verme süreci 15 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek. Tekliflerin değerlendirilmesi ve EPA'ların imzalanmasının 15 Kasım 2017'de yapılacağı kaydedildi.