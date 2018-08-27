BM, Myanmar'ın soykırımdan soruşturulmasını istedi
BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi.
BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi.
BM, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığını bildirdi.
BM, Ang San Su Çi liderliğindeki Myanmar Hükümeti'nin suçların işlenmesine katkıda bulunduğunu bildirdi.
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