Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi ve UEFA, geliri ihtiyaç sahibi çocuklar için harcanmak üzere dünyaca ünlü futbolcuların katılacağı "Dayanışma Maçı" düzenleyecek.

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısına katılan BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA'nın futbol danışmanı Portekiz'in efsane futbolcusu Luis Figo ve Cenevre Belediyesi Spor Hizmetleri Şefi Sybille Bonvin, 21 Aralık'ta şöhretlerin katılacağı maça ilişkin bilgi verdi.

Moller, burada yaptığı açıklamada, bu yıl ilk defa UEFA ile gerçekleştirecekleri "Dayanışma Maçı"nı geleneksel olarak her yıl yapmayı umduklarını belirterek, bu girişimin BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için farkındalık oluşturacağına inandığını söyledi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise geliri dünya genelindeki çocuklar için harcanacak maçta birçok futbol yıldızının aynı hedef için bir araya geleceğine dikkat çekti.

Ceferin, organizasyona destek veren BM ve Cenevre Kantonu yetkililerine teşekkür ederek, "Sosyal değişimlerde futbolun gerçekten anahtar rol oynayacağına en güçlü şekilde inanıyorum." şeklinde konuştu.

Elde edilecek gelirin miktarından çok nasıl kullanılacağının önem arz ettiğini vurgulayan Ceferin, futbolun dünyadaki en büyük sosyal hareket olduğunu vurguladı.

Ceferin, futboldaki yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soru üzerine de UEFA'nın dünyadaki birçok kuruluştan daha temiz olduğunu savundu.

Figo'dan Portekizlilere çağrı

UEFA'nın futbol danışmanı Figo da maçın bilet satışlarının bugün başladığını belirterek, Cenevre'de yaşayan binlerce Portekizliyi maça davet etti. Maçın gelirlerinin tamamının çocuklar için harcanacağına dikkat çeken Figo, böylesine büyük bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Figo, maça, Eric Abidal, Cafu, Youri Djorkaeff, Alex Frei, Luis Garcia, Nuno Gomes, Christian Karembeu, Fernando Hierro, Jari Litmanen, Gaizka Mendieta, Robert Pires, Celia Sasic ve David Trezeguet gibi futbol yıldızlarının katılmasının kesinleştiğini, bazı yıldız oyuncularla da görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Organizasyona destek veren Cenevre Belediyesi Spor Hizmetleri Şefi Bonvin ise organizasyona ev sahipliği yapmalarının kendileri için için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getirerek, kent sakinlerini maça davet etti.

30 bin kişi kapasiteli Cenevre Stadı'nda oynanacak maçta Luis Figo ve Ronaldinho iki takımın kaptanlıklarını, Carlo Ancelotti ve Didier Deschamps da teknik direktörlüğünü yapacak.

Öte yandan maç bilet fiyatları ise 10, 17 ve 22 İsviçre Frangı olarak açıklandı.