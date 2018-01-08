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BM'den Ahed Tamimi açıklaması: Endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Tamimi'nin tutuklanmasına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi: 

"İnsanların haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık." 

BM'DEN SURİYE'YE ZİYARET

Suriye'de devam eden çatışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Dujarric, İdlib'in güneyinde, Hama kırsalında ve Doğu Guta'daki binlerce insanın güvenliğinden derin endişe duyduklarını söyledi. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara kendi çıkarlarını değil Suriye halkının çıkarlarını ön planda tutmaları çağrısı yaptığını belirten Dujarric, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un 9-12 Ocak tarihlerinde Suriye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.

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