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BM'den Astana'daki görüşmelerle ilgili kritik açıklama

Astana'daki Suriye görüşmeleriyle ilgili açıklama yapan BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 'Sonuç bildirisinden çok uzakta değiliz'

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Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye görüşmelerinin ikinci gününde Birleşmiş Milletler'den önemli bir açıklama geldi.
 
AFP'nin haberine göre, Astana'da Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantılarda gelinen noktaya ilişkin bilgi veren BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Sonuç bildirisinden çok uzakta değiliz" açıklamasında bulundu.
 
 
 
 

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