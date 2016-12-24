Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM'den 'İdlib' uyarısı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü Ging, 'İdlib'in daha şiddetli saldırıların odağı olacağı ve Halep'in kaderini yaşayacağına ilişkin endişeler var.' dedi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
x

Suriye'deki insani duruma ilişkin brifing veren Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging, Doğu Halep'ten siviller ve muhalif güçlerin tahliyesinin tamamlanmasına rağmen Suriye'de katastrofik (felaket etkisi oluşturan) bir durum yaşandığına dikkati çekti.

Suriye'de 13,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Ging, yaklaşık 9 milyon kişinin de açlık tehlikesi bulunduğunu aktardı.

Halep'in doğusundan tahliye edilen 35 binden fazla kişinin İdlib'e gittiğini hatırlatan Ging, "İdlib'in daha şiddetli saldırıların odağı olacağı ve İdlib'in Halep'in kaderini yaşayacağına ilişkin endişeler var." dedi.

Ging, kuşatma altındaki Fua ve Kefraya'dan ise yaklaşık bin 300 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan İzmir"de kritik açıklamalar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ülkesine geri döndü

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ülkesine geri döndü

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA