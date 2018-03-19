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BM’den Kongo uyarısı: İnsani kriz kötüye gitmekte

Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insani krizin kötüye gittiğini bildirdi.

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BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock yaptığı açıklamada, milis güçler tarafından yakılan bir ailenin fotoğrafını paylaştı. Ülke genelinde, 4,5 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini, çoğu şiddet ve güvensizlik nedeniyle evlerine dönmeyi düşünmediklerini belirten Mark Lowcock, “Dahası, geçen yıl içinde insani ihtiyaçlar ikiye katlandı. Yaklaşık 13 milyon insanın yardıma ihtiyacı var. 4,6 milyon akut yetersiz beslenen çocuk da dahil olmak üzere yaklaşık yarısı ciddi akut beslenme bozukluğu yaşıyor” dedi.

Cinsel şiddetin had safhada olduğunu söyleyen Lowcock, “Bu saldırıların çoğu rapor edilmemiş. Ne yazık ki bu saldırılara çocuklarda maruz kalmaktadır. İnsani yardım çalışmaları, yardım işçilerinin kaçırılma olaylarının artmasının yanı sıra bu programların finanse edilmemesi işleri zorlaştırmaktadır” ifadelerine yer verdi

Pek çok Kongolu mülteci ailesinin özverili dayanışmasının sevindirici olduğuna vurgu yapan Lowcock, “İnsanların çok az şeyleri var. Ancak dayanışma ruhları görülmeye değer. Uluslararası toplumdan da aynı dayanışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Buradaki insani durumun gündemde tutulması gerekmektedir. Zira her geçen gün kötüleşen krizin siyasi cephede de dahil olmak üzere acilen çözüm bulunması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

 

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