BM'den OHAL açıklaması: Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'de olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına ilişkin, 'Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmenin iyi olacağını' bildirdi.