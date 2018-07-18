Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM'den OHAL açıklaması: Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'de olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına ilişkin, 'Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmenin iyi olacağını' bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'de olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına ilişkin, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmenin iyi olacağını" bildirdi.

Farhan Haq, günlük basın brifinginde, OHAL'in tekrar uzatılmaması yönündeki karar hakkında konuştu.

Haq, konuya ilişkin, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Putin Fox News´ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News´ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA