BM’nin IKBY ikiyüzlülüğü

Kendi topraklarındaki ayrılıkçı hareketler karşısında her türlü baskı mekanizmasını devreye sokarak ‘birleşmeyi’ savunan Batı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumuna destek olmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric Erbil yönetimi ve Irak ile ilgili siyasi bir ajandaya sahip olduklarını itiraf etti.

‘PROGRAMIMIZ VAR’

Olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dujarric, IKBY’de yapılan referandumu ve sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek “Erbil ile görüşmelerimiz sürüyor. Yardıma hazırız” dedi. İspanya’dan ayrılmak için bugün korsan bir halk oylaması düzenlemeye hazırlanan Katalonya sorularını yanıtsız bırakan Dujarric, gazetecilerin ısrarı üzerine konuya ilişkin “Bu konu İspanya’nın iç meselesidir” cevabını verdi. “IKBY Irak’ın meselesi değil mi” sorusuyla karşılaşan BM sözcüsü, “Sanırım bu oldukça açık. Irak’ta belirlediğimiz bir program var” ifadelerini kullandı. Batı’nın desteğinden cesaret alan Erbil yönetimi de Bağdat merkezi yönetimini BM’ye şikâyet etti.

BATI’YA YALVARDILAR

Yazılı açıklama yapan Barzani’nin Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, BM’ye ‘Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uçuş yasağının kaldırılması çağrısında’ bulundu. Bağdat’ın kararını ‘siyasi’ olarak nitelendiren Dizayi, bugüne kadar havalimanlarının anayasaya uygun olarak işletildiğini ifade etti. Konu hakkında IKBY basınına konuşan hukuk danışmanı Faysal Siud da hava sahasının uçuşa kapatılmasının Chicago Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirterek Erbil’in Bağdat’a dava açabileceğini söyledi. Öte yandan, IKBY parlamentosun dün Bağdat merkezi hükümetinin Erbil’e yönelik sınır kapıları ve havalimanlarının teslim edilmesi kararını değerlendirmek üzere toplandı.

ERBİL’DE ÇATLAK

Gergin geçmesi beklenen oturum öncesi Goran partisi üyesi olan IKBY Parlamento Sekreteri Fakraden Kadir yaptığı yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Sputnik’e konuşan KDP’nin Bağdat’taki meclis grubunun yetkilisi Renas Canu ise Erbil’deki siyasiler gibi hareket etmeyeceklerini ve parlamentodan ayrılmacaklarını söyledi.