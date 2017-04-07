Bombardımanı böyle takip ettiler
Amerika'nın Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssüne yönelik 'Tomahawk' saldırısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin gerçekleştirdiği toplantıyı gösteren fotoğraf, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından yayınlandı.
Suriye'nin İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen kimyasal silahla katliamın ardından harekete geçen Trump yönetimi Suriye'nin Şaryat hava üssünü bugün Tomahawk füzeleri ile vurdu.
Yayınlanan fotoğrafta, masanın başında Trump otururken yanında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, yakın danışmanları Jared Kushner ve Stephen Bannon yer alıyor. Spicer, “Fotoğraf, saldırıdan sonra, akşam 21.15 (TSİ 4.15) sıralarında çekildi” dedi.
WH photo (ed for security): @potus receives briefing on #syria military strike fr Nat Security team, inc @vp , SECDEF, CJCS via secure VTC pic.twitter.com/aaCnR7xomR— Sean Spicer (@PressSec) 7 Nisan 2017
BİN LADİN OPERASYONUNU AKILLARA GETİRDİ
Amerika Pakistan'da düzenlediği operasyonda Terörist Usame Bin Ladin'i ölü olarak ele geçirmiş o gün bu fotoğraf haber ajanslarına servis edilmişti.
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