Bosna Hersek'te eğitime hava kirliliği engeli
Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde hava kirliğinin artması nedeniyle ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındı.
- AA
Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde hava kirliliğinin ciddi oranda artması nedeniyle ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
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