Bosna Hersek'te Maarif Koleji açıldı

Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfınca (SEDEF) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da lise düzeyinde eğitim verecek Maarif Koleji açıldı

SEDEF Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Genel Sekreteri Armin Keric, açılışta yaptığı konuşmada, kolejin, vakıf bünyesindeki İsa Bey İshakovic İlköğretim Okulunun bulunduğu alanda hizmet vereceğini belirtti.

"Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen eğitim kurumlarının Bosna Hersek'te etkisi var." diyen Keric, bugünden itibaren ana okulundan doktoraya kadar eğitim verecek SEDEF Vakfına bağlı tüm kurumların bu etkiyi kırmak için çalışacağını vurguladı.

"FETÖ'nün etkisini bastırmaya devam edeceğiz"

Keric, bünyelerinde barındırdıkları eğitim kurumlarının Bosna Hersek'te son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bizler Bosna Hersek'teki FETÖ etkisini bastırmak için çalışmaya devam edeceğiz. SEDEF, bu ülkede eğitim ve öğretim hizmeti verme noktasında Türkiye'den de onay alan ilk kurumdur." diye konuştu.

Maarif Koleji Müdürü Mubera Halilcevic de ülkede bugün başlayan yeni eğitim-öğretim döneminde açılışı yapılan koleje 10 öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade ederek, okulun Saraybosna Kantonu ile Cambridge programlarına göre eğitim vereceğini söyledi.

Eğitim dilinin Boşnakça ve İngilizce olacağını bildiren Halilcevic, "maarif" kelimesinin eğitim ve öğretim manasına geldiğini kaydetti.

İsa Bey İshakovic İlköğretim Okulu Müdürü Nezira Popovac ise 1996 yılında kurulan okulun 2014 yılında SEDEF bünyesine katıldığını anımsatarak, "Bu yıl 16 öğrencimiz birinci sınıfa yazıldı, 11 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. İlköğretim bünyesinde ise 225 öğrencimiz var." dedi.