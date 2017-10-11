Boşnak Milli Konseyi Başkanı Ugljanin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Boşnakları onurlandırdı

Sırbistan'daki Boşnak Milli Konseyi (BNV) Başkanı Sulejman Ugljanin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sancak bölgesini ziyaretinin bölge halkını ve Sırbistan Boşnaklarını onurlandırdığını söyledi.

Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki Boşnak halkını temsil eden önemli yapılardan BNV'de, onuruna düzenlenen özel oturuma katıldı.

BNV Başkanı Ugljanin, BNV ve çalışmaları hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. Ugljanin, daha sonra, Sancak bölgesindeki Boşnaklar ile Türkiye'de yaşayan Sancak göçmenlerinin, Sırbistan ile Türkiye arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

"Ziyaretinizle Sancak halkını ve Sırbistan Boşnaklarını onurlandırdınız." diyen Ugljanin, Türkiye'deki Sancak kökenli başarılı iş adamlarını Sancak bölgesindeki kalkınma projelerini desteklemeye davet etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde son derece gelişmiş ve demokratik bir ülke haline geldiğini vurgulayan Ugljanin, son dönemde Sırbistan ile Türkiye arasındaki başarılı siyasi ilişkilere de dikkati çekti.

Ugljanin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının da (TİKA) BNV'nin bölgedeki önemli partnerlerinden olduğunu kaydederek, bölgeye desteğinden dolayı TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda Türk işadamlarına da çağrıda bulunan Ugljanin, iş adamlarının Türkiye ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşmaların sunduğu tüm imkanları kullanması ve Sancak bölgesine de yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Ugljanin, "Bu şekilde, bölgedeki genç ve eğitimli nüfus da kendini gösterme imkanı bulacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BNV Başkanı Ugljanin'in konuşmaları, binanın dışına kurulan dev ekranda yüzlerce Novi Pazarlı tarafından da dikkatle takip edildi.